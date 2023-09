Un nouvel album jeunesse d’Andréa Girard

C’est le 16 septembre prochain, à compter de 13 h 30, à la bibliothèque municipale de Chibougamau, que se fera le lancement d’un nouvel album jeunesse qui a pour titreRosalie attrape sa colère, album réalisé par Andréa Girard, consultante pédagogue.

Lors d’une rencontre avec l’auteure, nous apprenionsqu’ayant une enfant qui a développé des problèmes de colère à la suite de plusieurs opérations, Andréa Girard a accompagné sa fille, au fil du temps, dans l’autogestion de cette émotion perturbatrice en testant de nombreux outils. L’auteure précise : « C’est un livre basé sur des faits vécus qui permet de comprendre que nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir de la colère, mais qu’il est possible d’apprendre à la maitriser si on prend le temps de s’observer, d’essayer différents moyens de s’apaiser et de mettre en pratique celui qui fonctionne le mieux. »

Une Chapaisienne

L’auteure est une Chapaisienne qui a plusieurs cordes à son arc. Précisons qu’Andréa Girard a écrit et publié le premier livre au Québec en écriture cursive qui a pour titre : Benjamin se promène la nuit. Elle offre également des cours pour les enfants en difficulté d’apprentissage en orthographe. Elle est conférencière et elle instruit ses 3 enfants en famille. Rosalie attrape sa colère est son second livre et définitivement pas le dernier. Au cours de la conversation, la consultante pédagogue nous parle des immenses besoins des enfants qui ont des difficultés d’apprentissage et de l’aide qu’il faut leur apporter. Celle-ci forme, grâce à un atelier en ligne, les parents et les enseignants non légalement qualifiés, sur les stratégies de lecture et d’écriture. « Il est important de donner aux enfants le gout de lire et aussi d’écrire. Mes deux livres sont en cursive et, à la fin, je recommande aux enfants des moyens de les aider dans leur apprentissage de la lecture et de bien comprendre le sujet du livre qu’ils ont entre les mains. La lecture est importante, souligne-t-elle, mais les stratégies de lecture aussi. »

Site Web

Celle qui offre des vidéos et des articles de blogue gratuits a pour objectif d’aider les parents. « Pour aider les enfants, il est important d’aider et de bien former les parents. Je donne aussi des conférences afin de leur suggérer des pistes de solution afin justement de mieux aider leurs enfants. Pour visiter le site Web de la consultante pédagogique, il faut allervoir https://www.andreagirard.com/

N’oubliez pas que pour rencontrer une personne qui a pour passion d’aider les enfants et aussi les parents à faire face aux difficultés d’apprentissage, Andréa Girard sera à la bibliothèque municipale de Chibougamau le 16 septembre à compter de 13 h 30 pour le lancement officiel de Rosalie attrape sa colère. Une chance de rencontrer une auteure qui n’a surement pas fini de faire parler ses nombreux projets.