Soixante joueurs au Tournoi du président

Le président du Club de golf de Chibougamau-Chapais, Tommy Imbeault, peut être fier, un grand total de 30 équipes regroupant 60 joueurs s’est présentée au Tournoi du président qui signifie une belle fin de saison pour le club de golf.

Comme c’est souvent le cas cet automne, une belle température attendait les 60 participants au Tournoi de fermeture qui ont été divisés en cinq groupes avec des bourses pour les gagnants de chacun des groupes. Dès 10 h samedi matin, le départ était donné pour le premier quatuor à se présenter au tertre de départ. Un terrain magnifique attendait les golfeurs.

Tout au long des 18 trous obligatoires, une belle compétition s’est déroulée dans chacun des volets. Les résultats démontrent effectivement la qualité des golfeurs participants.

Dans le premier volet, double égalité avec un 67, soit 5 sous la normale pour l’équipe composée de Réjean Côté et Jean Girard et celle de Sébastien Fournier et Rick Jordan. Le deuxième volet appartient à Renée-Claude et Marie-Ève Guay avec 71. Le troisième volet a vu Nelson Maltais et André Cristo rapporter la normale, soit 72. Au quatrième volet, Sébastien Grenier et Stéphane Perreault ont rapporté une carte de 71. Pour le dernier volet, Carole et Andréanne Denis ont réalisé un excellent 79 pour rapporter la mise.

Le président Tommy Imbeault a tenu à remercier tous les participants pour cette belle journée de golf.