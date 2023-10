Proches aidants d’ainés – Des outils pour vous accompagner

Pour parler des proches aidants d’ainés dans la région, qui de mieux placée que Josée Larouche de l’association à Fleur d’espoir. Dès le début de la conversation dans les locaux de l’association à Fleur d’espoir, elle apporte une précision importante : « L’anxiété, chez les aidants, n’est pas la même que celle des aidés d’où l’importance de maintenir un bon équilibre pour les deux. »

Josée Larouche s’occupe du Programme proches aidants d’ainés depuis plus de 5 ans; elle est devenue vraiment une sommité dans le domaine. Nous restons un peu surpris de connaitre le nombre de proches aidants d’ainés dans la région. « Il y en a plus d’une centaine. Cela ne veut cependant pas dire qu’ils le font à temps plein. Dès qu’une personne offre un soutien moral, physique ou matériel à un ainé, pour les tâches ménagères, les soins personnels, les déplacements, la gestion de rendez-vous, le budget ou la prise de décision, il devient automatiquement un proche aidant. Nous sommes là pour leur offrir des outils afin de mieux accompagner les personnes qui ont besoin d’eux. Souvent nous réalisons que, devenir proche aidant, ça arrive très lentement et ça se développe avec le temps. »

Un soutien

Comme l’explique Josée Larouche : « Avec le temps, le proche aidant peut réaliser que sa tâche est devenue de plus en plus grande et de plus en plus difficile. Avant que cela ne devienne un fardeau, nous sommes là pour offrir un soutien, leur transmettre de l’information sur les services existants et même leur offrir un groupe de soutien et des cafés-discussions. Par expérience, je peux vous dire que les personnes les plus réticentes à faire partie des groupes de soutien ou des cafés-discussions sont celles qui sont les meilleures lorsqu’elles se décident à en faire partie. Celles qui sont venues de reculons ne sont jamais reparties. Le fait de se rendre compte qu’elles ne sont pas seules à vivre certaines difficultés devient la grande force du groupe de soutien qui trouvera des réponses sur l’anxiété rencontrée par plusieurs. »

Des liens

Souvent au cours de la conversation, madame Larouche parle de l’importance de la communication entre le proche aidant et l’aidé, mais aussi entre le proche aidant et l’aide qui est disponible pour lui éviter l’épuisement. « Les meilleurs proches aidants sont ceux qui connaissent leurs limites et réalisent que ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide et l’importance de le faire avant d’en arriver à l’épuisement. Souvent j’ai constaté que les groupes de proches aidants créaient des liens affectifs entre les personnes qui se soutiennent entre elles. J’ai une formation individuelle, mais je constate que l’effort de groupe avance plus rapidement pour trouver de bonnes solutions. J’aimerais préciser que tout se fait en confidentialité, c’est très important. »

Cours de yoga adapté

Des cours de yoga adapté sont aussi offerts. « Nous avons maintenant des groupes qui suivent des cours de yoga adapté donnés par madame France Nadeau. Ces cours sont gratuits et sont adaptés pour tout le monde. Nous avons aussi d’autres projets qui s’en viennent pour les hommes. Nous recommandons toujours l’importance de maintenir un bel équilibre entre le travail, la famille et le rôle de proche aidant. Le proche aidant doit se garder du temps pour lui. Il doit mettre dans son horaire quotidien de penser à lui. Je le dis souvent, chacun doit trouver et garder un bon équilibre et nous sommes là pour vous aider à trouver des outils pour y arriver. »