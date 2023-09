Pas d’eau potable dans la nouvelle aérogare

Il y a à peine un an, le gouvernement du Québec inaugurait la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais qui a couté aux contribuables la modique somme de 18 M$. Mais voilà que le magnifique bâtiment a déjà des problèmes d’alimentation en eau potable.

Le bâtiment et les équipements sont la propriété du ministère des Transports qui est bien au fait du problème et essaie de le régler. C’est que l’aérogare est raccordée à un système de distribution d’eau qui est impropre à la consommation, provenant d’un puits de captage d’eau souterraine.

C’est pourquoi l’aérogare de Chibougamau a été livrée avec un système de traitement des eaux pour assurer une eau potable aux usagers. « Mais depuis un certain temps, des alertes nous avisant d’une dysfonction du système de traitement de l’eau ne nous permettent pas actuellement de livrer une eau potable. D’ailleurs, des distributeurs d’eau potable ont été installés pour les usagers pour pallier cet inconvénient », nous mentionnait un message du ministère des Transports qui a été relayé par le député d’Ungava, Denis Lamothe, au journal.

Le message conclut qu’une analyse de la situation est en cours et que le ministère est en attente d’une estimation et d’un échéancier d’une firme spécialisée pour remettre en service et optimiser le système actuel de traitement des eaux. Il faut aussi noter que l’aérogare de Chibougamau-Chapais est la première à avoir un système du genre dans le parc aéroportuaire québécois. Le ministère des Transports gère 24 autres aéroports et 7 héliports principalement dans des régions éloignées comme la nôtre.

La mairesse de Chibougamau

Quand la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a été interrogée sur le sujet, cette dernière n’a pas eu l’air surprise, même qu’elle est bien au fait du dossier. « Ce que je sais, c’est que le ministère travaille pour résoudre la situation. C’est effectivement un enjeu. Nous avons un bel aéroport et, l’eau potable, c’est comme un service minimum. Mais on nous assure qu’il y aurait des solutions à très court terme. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau. Ça fait un bout de temps qu’il travaille sur le dossier. J’espère que, d’ici le début de l’hiver, la situation sera réglée. »

L’aérogare

Elle a été inaugurée au début du mois d’aout de l’année dernière par le député d’Ungava, Denis Lamothe. L’investissement de 18 M$ comprenait la nouvelle construction, l’augmentation de la capacité du puits d’eau potable, le remplacement du champ d’épuration et de la fosse septique, le déménagement du garage pour les urgences, l’ajout d’un réservoir d’eau en cas d’incendie, la démolition de l’ancienne aérogare et le réaménagement de l’aire de trafic.

Le nombre de passagers ayant transité à l’aéroport de Chibougamau-Chapais a plus que doublé depuis 2014, passant de 35 000 à 76 000 en 2019. Les travaux ont débuté au mois d’aout 2020 et le déménagement dans la nouvelle aérogare a eu lieu en septembre 2021. Ce projet s’inscrit dans la dimension 3 de la Politique de mobilité durable – 2030, soit de mettre en place des infrastructures de transport favorisant la mobilité durable. La liaison entre Chibougamau-Chapais et Montréal fait partie des liaisons admissibles dans le cadre du Programme d’accès aérien aux régions.