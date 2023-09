Le travail se poursuit pour améliorer l’attractivité de la région

Le ministre responsable du Nord-du-Québec, Jean Boulet, était de passage dans la région la semaine dernière pour faire un suivi au sujet du mandat donné à la Conférence administrative régionale (CAR) du Nord-du-Québec au sujet des enjeux importants qui touchent le territoire, particulièrement le déclin démographique de la Jamésie.

Suivi de mandat

En nombre 2022, l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) avait interpellé le ministre Boulet pour qu’il puisse donner un mandat à la CAR au sujet, entre autres, du déclin démographique de la région et l’éloignement de la population. « Vous savez, il y a des enjeux importants dans la région : comment on fait pour améliorer les milieux de vie pour qu’ils soient plus attractifs et améliorer les taux de rétention », résume-t-il. Le ministre veut que tous les ministères travaillent de concert à l’accroissement démographique de la communauté jamésienne.

« Je veux faire le suivi pour m’assurer que les consultations se déroulent bien, qu’on ait des rapports d’étape pour que le tout, au final, aboutissent à des solutions innovantes et structurantes tout en tenant compte de la réalité de ce que vivent les gens ici », affirme-t-il.

Depuis longtemps les élus demandent au gouvernement de revoir aussi les incitatifs pour les résidents du Nord-du-Québec. Ce genre d’avantages pourrait aider à recruter plus facilement au niveau de la main-d’œuvre. « Nous sommes actuellement en train de travailler sur le dossier avec plusieurs ministères », souligne le ministre Boulet. Il poursuit : « On travaille vraiment ensemble avec la volonté claire d’aboutir à un plan qui va nous permettre de faire une meilleure promotion au Québec et avoir des solutions concrètes pour améliorer l’attractivité de la région, mais aussi le taux de rétention. »

Le ministre est conscient que l’on finit à attirer des gens dans la région, mais encore faut-il ensuite qu’ils y demeurent. Selon lui, il faut en parler plus. Les emplois de la région sont intéressants, dans des domaines d’avenir et aussi bien rémunérés, tous des facteurs qui sont avantageux et attractifs.

C’est bien d’en parler, mais le problème requiert des actions rapides pour que le phénomène ne devienne pas irréversible. Déjà le gouvernement a tenu des consultations en mai et, en juin, un rapport d’étape est prévu à l’automne. Selon le ministre Boulet, un plan avec des pistes de solutions concrètes est attendu au printemps prochain, s’en suivra des tables de concertations interministérielles. « Selon moi, d’ici un peu moins d’un an, c’est l’échéancier auquel on s’accroche », lance-t-il.

Pavillons du 49e Parallèle

Visiter le premier immeuble 20 logements des Pavillons du 49e parallèle était un incontournable pour le ministre Boulet puisque son gouvernement a grandement subventionné le bâtiment.

« Si je suis là, c’est pour voir cette belle réalisation et que, éventuellement, on puisse s’en inspirer ailleurs », affirme-t-il.

La problématique du logement touche tout le Québec et, selon le ministre, cette nouvelle façon de construire des édifices à logements est originale et efficace. « Je suis vraiment emballé par le projet », dit-il. Selon lui, cette réalisation va surement servir d’exemple dans d’autres régions du Québec où il y a les mêmes défis de logement à relever.

Feux

Le ministre Boulet a profité de son passage pour saluer le courage de la population du Nord-du-Québec qui a été éprouvée en début d’été avec les feux de forêt et qui a été contrainte d’évacuer leur domicile à plusieurs reprises pour certains. « Je veux saluer toutes les personnes qui vivent ici pour leur résilience, leur courage et leur détermination. Vous avez fait preuve de beaucoup d’humanité. »