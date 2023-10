« Le projet d’économusée de BoreA DécouVERTE à Chapais répond à un projet mobilisateur pour notre région » – René Dubé

Lors de sa dernière assemblée, l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) a accepté de faire partie des partenaires de BoreA DécouVERTE qui a dans ses cartons un projet pour aménager, dans la nouvelle bâtisse de BoreA Canada, un économusée dont l’ouverture devrait se faire au printemps 2025. Un projet dont le cout total sera dévoilé dans les prochaines semaines.

« L’économusée vise à soutenir la mise en valeur et l’intégration des ressources naturelles du territoire », explique René Dubé, président de l’ARBJ. Un projet, toujours selon le président, qui soutient l’objectif de l’organisme désirant se bâtir une identité forte et développer un sentiment d’appartenance. « On nous propose un projet qui sera attractif pour la région de la Baie-James et qui favorisera l’établissement des nouveaux arrivants. En participant à la création de ce projet « vert », on vise également d’augmenter la rétention de la population. »

BoreA DécouVERTE, un OSBL, propose avec ce projet d’économusée un concept que l’on qualifie « d’innovant » par rapport à la forêt boréale. « Ça peut devenir un attrait touristique intéressant. Voilà pourquoi on a accepté de faire partie des partenaires du projet. »

Ouverture en 2024

« Il est important de mentionner que l’implantation d’un économusée soutient un projet novateur et unique. Il permet de mettre en valeur notre région du Nord-du-Québec. C’est notre rôle, à l’ARBJ, de soutenir ce type d’initiative mobilisateur qui rejaillira partout dans le secteur », ajoute le président.

L’attachement financier du projet laisse présager qu’une annonce du début des travaux de l’économusée pourrait se faire dans un avenir rapproché. « On s’entend pour dire que nous avons obtenu plusieurs lettres d’appui. Ce projet fait l’unanimité. Le financement va très bien. Il est pratiquement réglé. Il nous reste une seule confirmation à obtenir. Tout le monde désire un économusée pour notre région », explique Jean-Claude Villeneuve, président de BoreA Canada.

Expérience du visiteur

L’expérience du visiteur proposée par BoreA DécouVERTE se fera au cœur des opérations de BoreA Canada.

« Les gens pourront voir les opérations de façon sécuritaire pour l’ensemble des opérations que ce soit pour la distillerie, la transformation. Une boutique proposera la gamme des produits de l’entreprise », ajoute le président.

Plus que novateur, l’économusée de Chapais sera unique au Québec. « Je crois que nous sommes les premiers à proposer un économusée dans un système d’économie circulaire. Chapais s’inscrit très bien dans cette mouture avec, entre autres, son usine de cogénération Nexolia. C’est ce qu’on veut faire découvrir aux visiteurs », ajoute-t-il.

Dès leur arrivée, on proposera aux visiteurs différents parcours dont l’un durera une heure. On expliquera les opérations forestières de BoréA Canada sans avoir à se déplacer en forêt. « On pourra ainsi montrer aux gens comment l’on procède pour la récolte forestière servant à notre production et son interaction avec la cogénération. Le concept d’économie circulaire sera expliqué sur trois axes différents. Finalement, le tout se terminera par une visite de la distillerie où l’on produit les huiles essentielles et les produits dérivés. »

Procédé novateur et écoresponsable

Pour le procédé de distillation traditionnel, novateur et écoresponsable de BoreA Canada, BoreA DécouVERTE offre déjà à sa clientèle des huiles essentielles, des hydrolats et plusieurs autres extraits de grande qualité fabriqués à partir de plus de 15 espèces issues de la forêt boréale. Parmi ces produits figurent des huiles essentielles d’épinette noire, de mélèze, de thé du Labrador, de sapin baumier, de pin gris, et bien d’autres.

« BoreA DécouVERTE a été créé en 2022. On offre déjà aux gens un tour du visiteur avec les infrastructures que l’on a présentement. Cet été nous avons accueilli 160 personnes », conclut Jean-Claude Villeneuve.

PHOTO 1

Les huiles essentielles, des hydrolats et plusieurs autres extraits de grande qualité sont fabriqués par BoreA Canada. (Photo courtoisie)

PHOTO 2

Dans la fabrication des produits de BoreA Canada figurent des huiles essentielles d’épinette noire, de mélèze, de thé du Labrador, de sapin baumier, de pin gris, et bien d’autres. (Photo courtoisie)

PHOTO 3

Jean-Claude Villeneuve, président de BoreA Canada, explique à des visiteurs les produits qu’utilise l’entreprise pour la fabrication de ses produits. (Photo courtoisie)

PHOTO 4

Depuis 2022, il est possible à des visiteurs de découvrir l’univers de BoreA Canada et de voir, sans avoir à se rendre en forêt, la façon dont on récolte la matière première utilisée dans la fabrication des produits. (Photo courtoisie).

PHOTO 5

Le président de BoreA Canada, Jean-Claude Villeneuve, confirme que le montage financier du projet d’économusée de BoreA DécouVERTE devrait être terminé dans un avenir rapproché. (Photo courtoisie).