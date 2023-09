Lancement du huitième livre de Guy Lalancette

Pour souligner le 25e anniversaire de sa carrière d’écrivain, Guy Lalancette publie un livre unique, Dérives, dont le lancement aura lieu le mardi 29 aout à 19 h à L’Exil du Centre d’études collégiales à Chibougamau.

Tout au long de ces vingt-cinq dernières années, l’auteur chibougamois, outre ses romans, a été publié dans de nombreuses revues littéraires, magazines et autres supports imprimés et numériques.

Il s’agit d’une trentaine de textes (nouvelles et récits) dont près des deux tiers ont déjà paru dans les collections de maisons d’éditions reconnus. Certains de ces textes ont remporté des prix littéraires ou ont été finalistes à des concours un peu partout au Québec et à l’international; d’autres ont été publiés suite à la demande d’éditeurs. S’ajoutent à ce recueil une dizaine de textes inédits.

Guy Lalancette a choisi de publier ce livre en manière de reconnaissance et de remerciement auprès de ses nombreux lecteurs et lectrices qui l’accompagnent depuis un quart de siècle et qui ont souvent exprimé le vœu d’avoir accès à ces publications, trop souvent restreintes.

Le lancement du 29 aout accueillera tous ceux et celles qui voudront rencontrer l’auteur et ses histoires.

Anne-Marie Allard, collaboration spéciale