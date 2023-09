La Ville de Chapais consulte sa population – Planification stratégique 2023-2028

La semaine dernière, la Ville de Chapais a tenu une vaste consultation publique dans le cadre de son processus de planification stratégique 2023-2028.

Cette consultation publique était très importante puisqu’elle va donner une base à la réflexion des élus pour la prochaine planification stratégique. Quatre grandes thématiques ont été touchées soit le développement économique, l’aménagement urbain, les loisirs et la culture ainsi que l’environnement.

« C’est super important pour déterminer les prochaines actions qui seront prises au cours des prochaines années par la Ville », mentionne Stéphanie Houde, directrice du développement économique à Chapais.

Bonne participation

C’est une cinquantaine de personnes qui ont participé à cette consultation. C’étaient surtout des citoyens très intéressés selon Mme Houde qui, elle-même, animait une table de discussion. En plus, il y avait des partenaires qui étaient présents, qui n’étaient pas comptabilisés, mais quitrouvaient important le fait d’être sur place. « Ceux qui étaient présents ont bien collaboré; ils étaient contents de pouvoir donner leur opinion, de partager leurs idées. Sincèrement, c’est un beau succès. » Une constatation cependant : le comité n’a pas eu beaucoup d’adolescents lors de la consultation. « Nous allons probablement faire quelque chose avec la maison des jeunes ou l’école secondaire Le Filon pour être capable d’avoir leurs idées.Nous voulons aussi faire des choses pour eux et on croit fermement qu’ils sont les meilleures personnes pour parler de ce qu’ils veulent. »

Lors de cet exercice, les dirigeants de la ville ne voulaient pas seulement entendre les résidents, ils voulaient aussi que les commerçants s’expriment, les propriétaires d’industries et même les gens qui ne résident plus à Chapais. « Des anciens Chapaisiens qui sont partis, des gens qui souhaitentvenir s’installer, anciennes et nouvelles entreprises et partenaires sociaux économiques, tous pouvaient donner leur opinion. » Avec cette consultation, les autorités veulent vraiment faire un portrait global de la situation actuelle et neveulent négliger personne, les idées de tous étant les bienvenues.

Lors de la séance, les gens ont pu partager leurs idées, leurs préoccupations et suggérer certaines choses. Les gens pouvaient venir à l’heure qui leur convenait le mieux, joindre les tables de discussion et ensuite échanger entre eux. Ilspouvaient discuter de la vision future de leur ville, de quoi ils rêvent pour leur ville. Il y avait un atelier sur le sentiment d’appartenance, sur la fierté ou non de vivre à Chapais. Lemilieu de vie était également un point de discussion ainsi que les loisirs, les services et les communications municipales, sans oublier les tables sur l’environnement et la mobilité en plus du développement minier.

Pour le futur

Cette consultation va servir à faire émerger les actions qui seront prises dans les prochaines années et qui seront incluses dans le prochain plan stratégique. « Ce plan qui sera adopté, va guider nos prochaines actions. Nous visons un plan de 5 ans », explique Mme Houde. Elle insiste pour dire aussi que ces idées qui ont été partagées par la population vont donner les coudées franches à l’administration Lessard afin de poser les prochains gestes pour l’avenir de Chapais.

La dernière fois que la Ville s’était donné un tel outil de travail, c’était sous l’administration de M. Gamache. Àl’époque le « Voir grand, viser haut » était un ambitieux projet qui était échelonné sur 10 ans. « Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ce plan-là, mais il est temps de le moderniser, de lui donner un nouveau souffle. Après 10 ans, il y a des choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être changées. De là, une nouvelle planification. »

Les premières constatations de cette consultation devraient être connues en décembre prochain selon les prévisions. « On nous donne au maximum jusqu’au 31 mars pour finaliser le tout, mais notre objectif est, qu’en décembre, le tout soit complété et déposé. »