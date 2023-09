Futur parc devant l’hôtel de ville – Plusieurs citoyens avaient des questions

L’aménagement du nouveau parc devant l’hôtel de ville de Chibougamau a été au cœur de la dernière séance de conseil municipal alors qu’une vingtaine de citoyens étaient présents pour la période de question aux élus.

Plusieurs citoyens voulaient avoir des détails sur la première phase du projet qui est en cours de construction. Une publication sur la mise à jour du projet faite par la Ville sur les médias sociaux a d’ailleurs ravivé le sujet avec plus d’une centaine de commentaires qui, pour la plupart bien que favorables au projet, mettaient en doute certaines décisions ou choix fait par l’administration Cyr pour le projet.

Terrain de soccer

On se souviendra que la Ville a décidé de faire son terrain de soccer synthétique sur le terrain de baseball en face de l’hôtel de ville lorsqu’elle a appris que le Centre de services scolaire de la Baie-James ne voyait pas l’utilité d’avoir un terrain de soccer/football à proximité de l’école secondaire La Porte-du-Nord (PDN). Le projet initial plaçait le terrain derrière la PDN et aurait servi pour le scolaire et le civil. Mais les autorités scolaires ont avisé la Ville que leur terrain actuel leur convenait très bien pour l’instant et qu’il ne serait pas du projet d’un terrain synthétique. C’est alors que la Ville a dû revoir complètement ses plans et l’aménagement du futur parc. La nouvelle estimation du cout se chiffre maintenant à 3,8 M$ au lieu de 5,8 M$.

Le terrain principal du projet sera de grandeur réglementaire pour la pratique du soccer des catégories de 11 et plus. En parallèle, à côté de l’aréna où est située présentement la piste de BMX, la Ville va faire un terrain multisport de gazon naturel où sera pratiqué le soccer de 11 ans et moins, tout en étant aussi disponible pour les autres sports. Ces travaux seront effectués le plus rapidement possible puisqu’ils sont rattachés à des subventions des gouvernements à laquelle des délais sont imposés. Dans la phase un, présentement en cours, le jardin communautaire sera également déplacé et un nouveau skatepark sera érigé.

Questionnée sur la pertinence de faire un deuxième terrain de soccer naturel quand le Centre de services scolaire de la Baie-James avait des installations qui pourraient dépanner le temps de la construction, Mme Cyr a mentionné que c’était au club de soccer de négocier avec le CSSBJ.

« Je ne sais pas où ils en sont rendus dans leur discussion, mais la Ville a été claire qu’elle ne pouvait pas les aider dans leur démarche. Moi, je trouve difficile les discussions avec le Centre de services scolaire, mais ça a toujours été cordial, mais ça semble difficile d’avoir accès aux installations si tu n’as pas d’entente en bonne et due forme. »

Pumptrack

Dans les plans du parc, la Ville a aussi prévu un skatepark plus imposant, plus grand avec une pumptrack (piste en boucle) mais sans piste de BMX qui, selon leur évaluation, est peu utilisée. Plusieurs personnes ont fait mention que c’était une erreur en pensant que la piste de BMX connaissait une faible fréquentation. Au contraire, au dire de plusieurs, elle est fréquentée et appréciée de tous.

Les élus municipaux ont été à l’écoute et Mme Cyr a bien entendu que plusieurs citoyens aimeraient qu’on apporte certains changements au projet. « Ce qui va se retrouver dans cette phase n’est pas encore décidé. Nous devons nous assoir (le conseil) pour en discuter. Actuellement, nous avons une firme de consultants qui regarde ce que pourrait être le reste des aménagements. Et il va falloir aller aussi en consultation publique avant de prendre une décision. »

NDLR : Les subventions pour la première phase proviennent du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives de l’ordre de 2 914 972 $ et une autre de DEC Canada de 750 000$, et ce, pour les projets de jardin, de soccer naturel et du skatepark.