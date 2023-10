Entente de partenariat pour la santé

Le Conseil cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ), le Gouvernement de la nation crie, la Commission scolaire crie et les neuf Premières Nations d’Eeyou Istchee ont signé le 21 septembre dernier à Chisasibi une entente qualifiée d’historique pour favoriser leur collaboration avec les comités communautaires Miyupimaatisiiun.

Les comités Miyupimaatisiiun existent dans chaque communauté crie et sont composés de leaders locaux et de membres de la communauté. Globalement, ils « servent d’interface entre les membres de la communauté, le conseil de bande et le CCSSSBJ », selon une analyse de Iona Radu et Larry House. Ils ont pour mandat de travailler avec la communauté pour identifier trois priorités en termes de services sociaux et de proposer des approches et des mécanismes pour les régler. Les priorités peuvent varier de la santé mentale des adolescents à l’adoption traditionnelle crie, en passant par le diabète ou d’autres conditions chroniques. Ces priorités locales seront intégrées dans le prochain plan stratégique régional, actuellement en développement.

« L’entente sur la solidarité sociale est la première étape, commente le président du CCSSSBJ, Bertie Wapachee, par voie de communiqué. Ce sera suivi par la mise en place d’un processus de prise de décision consensuelle, […] pour guider les opérations de tous les comités Miyupimaatisiiun. »

La nécessité de la collaboration

Le partenariat formalisé par l’entente facilitera la communication et la collaboration entre les entités locales et régionales.

« En tant que nation, nous avons la capacité de résoudre nos problèmes si nous utilisons la collaboration comme outil, affirme la grande cheffe du gouvernement cri, Mandy Gull-Masty. Nous sommes interconnectés, mais nous savons que chaque communauté a des besoins différents et il faut l’engagement de toutes les entités et les organisations pour mettre en place des solutions. Les comités Miyupimaatisiiun jouent un rôle clé dans l’identification de solutions cries. »

Les protagonistes de l’entente s’étaient rencontrés en février dernier lors d’un symposium à Montréal pour finaliser les termes de l’entente, qui s’inscrit dans l’Année de la solidarité sociale de la nation crie.