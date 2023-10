Du haut de ses 82 ans – Le conseiller Daniel Forgues, bénévole « Plus qu’hier… moins que demain »

Daniel Forgues continue, plus que jamais, son engagement social dans sa communauté, comme bénévole. Qui plus est, en poste depuis 2009 au conseil municipal à Chapais, il confirme qu’il se représentera de nouveau, pour un cinquième mandat, lors des prochaines élections municipales qui auront lieu dans deux ans, à l’automne 2025.

« S’ils veulent encore de moi à l’hôtel de ville, je serai de nouveau candidat comme conseiller à Chapais », confirme celui qui est très loin de prendre sa retraite du monde municipal et encore moins de cesser son implication dans le milieu.

Au conseil municipal, pendant ces quatre mandats, on lui a attribué un rôle pour lequel il aime s’impliquer : celui d’être le responsable du dossier des ainés. On lui a également confié la responsabilité de la machinerie de la ville de Chapais. De plus, Daniel Forgues siège depuis 10 ans, comme administrateur, sur le conseil d’administration de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ).

Son implication, auprès de nombreux organismes communautaires l’a également amené, pendant cinq années, à faire partie du conseil d’administration du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James. Un rôle d’importance pour cet organisme qui compte cinq installations : le Centre de santé de Chibougamau, le Centre de santé Isle-Dieu, le Centre de santé Lebel, le Centre de santé de Radisson et le Centre de santé René-Ricard.

Sans oublier son implication, pendant quatre ans, à l’Appui des proches aidants de Chibougamau, un programme qui vise à briser l’isolement des ainés, en leur redonnant confiance en eux, en offrant de l’écoute et de l’accompagnement et en leur partageant de l’information.

Reconnaissances provinciales

Au fil des ans, le citoyen Forgues s’est fait reconnaitre pour ses implications communautaires dans le milieu de Chapais. En 2014, il faisait partie des 13 ainés de Chapais à recevoir la Médaille du lieutenant-gouverneur.

En novembre 2022, il a reçu un autre hommage significatif. La ministre déléguée à la Santé et aux Ainés, Sonia Bélanger, lui a remis le Prix Hommage Ainés du Nord-du-Québec. L’attribution de ce prix faisait suite à la recommandation de la Table régionale de concertation des ainés du Nord-du-Québec.

Lorsqu’on lui demande de quelle façon il occupe son temps libre en dehors de diverses responsabilités qui exigent beaucoup de temps, il répond : « Je me rends au Club d’âge d’or, chaque lundi, mardi et mercredi pour passer de bons moments avec des personnes de mon âge. »

« En plus, de temps à autre, je me promène en VTT. J’arrive justement d’en faire avant de vous parler. Il faisait beau ce matin. Même si on a 82 ans, ça ne veut pas dire qu’on doit rester à la maison », commente, en ricanant, le conseiller municipal, père d’un garçon et de deux filles ainsi que grand-père de deux petits-enfants.

Recette pour garder la forme

On lui a demandé quelle est sa recette secrète pour continuer à être aussi en forme.

Il répond tout de go : « Chaque jour, à 15 h, je bois une « petite » bière Coors Light », explique celui qui a fait carrière comme électricien, mécanicien en machinerie lourde et contremaitre dans les mines.

À 82 ans, l’homme avoue se sentir en bonne forme physique. « Je fais un peu d’arthrose, mais ce n’est pas grave. Il faut continuer à rester en forme. »

Daniel Forgues demeure avec son frère Denis. « On reste ensemble et ça va très bien. »

Il avoue avoir été inspiré toute sa vie par sa mère qui était elle-même une bénévole dans plusieurs secteurs des loisirs dès l’arrivée de la famille à Chapais en 1955.

Daniel Forgues a finalement une autre occupation qui le fait sourire. « Lorsque notre jeune mairesse se déplace, c’est moi qui agis comme son garde du corps », conclut-il, de façon humoristique.