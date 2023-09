Chibougamau propose dix spectacles

Dernièrement, la Ville de Chibougamau dévoilait sa grille de spectacles 2023-2024. Peu importe qu’on soit très jeune ou d’âge adulte, chacun y retrouvera son compte avec une programmation diversifiée qui inclut des spectacles pour jeunes, de l’humour, des chanteurs, sans oublier une pièce de théâtre de haut niveau.

« Au Service des loisirs, nous avons toujours l’objectif d’offrir des spectacles pour tous à la hauteur des attentes des citoyens », explique Kim Pelletier, agent culturel pour la Ville de Chibougamau. Le coup d’envoi a été donné le mercredi 13 septembre avec la prestation de l’humoriste Fabien Cloutier qui présentera son one man show Délicat. « On l’a vu, entre autres, performer dans Les Beaux Malaises. Il jouait le rôle du frère de Martin Matte. »

Le samedi 4 novembre, la chanteuse Hanorah sera sur scène pour y présenter son spectacle Perennial. « C’est une jeune chanteuse qui s’est fait surtout connaitre grâce à l’émission La Voix. La voir, c’est un délice pour les yeux et les oreilles. Elle offre une musique festive avec une vague de saveurs au gout des Caraïbes. Pour l’avoir déjà vue en prestation, je peux vous dire que c’est une chanteuse très envoutante. J’étais sous son charme », avoue Kim Pelletier.

L’humour de retour

Suivra, dans la programmation 2023-2024, un second spectacle d’humour, celui de Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques. Cet humoriste et acteur québécois sera à Chibougamau le samedi 11 novembre pour y présenter Enfant du siècle. « On l’a vu à plusieurs galas de Juste pour rire. Il se présente en solo. Il s’agit de son premier one man show. »

Spectacles pour enfants

Deux spectacles pour enfants font partie de la programmation 2023-2024. Le premier aura lieu le samedi 2 décembre prochain avec Fredo le magicien. Bien connu des enfants depuis 35 ans, il adore créer des moments de folie et d’intrigues partout où il passe. « Il nous présentera, avant le congé des fêtes, Noël fou, fou, fou ! C’est un habitué de la place. Il est déjà venu dans notre secteur. Il nous invite à son nouveau spectacle dans un décor enchanteur de Noël », explique-t-il.

Le dimanche 3 mars 2024, Atchoum le clown nous transportera dans son univers avec son dernier spectacle Autour de moi. « Avec ce spectacle, on fêtera le début de la semaine de la relâche scolaire. Cette artiste est déjà venue quelquefois à Chibougamau. Cette fois-ci le spectacle, rempli de surprises, sera présenté dans une formule différente avec son « band ». Tous ses musiciens vont l’accompagner. »

Jardinière excentrique

La jardinière excentrique bien connue au Québec, Marthe Laverdière rendra visite aux Chibougamois le lundi 19 février 2024.

« Avec Fait son show! elle donnera de super bons trucs de jardinage. C’est la protégée et la pupille de Jean-Michel Anctil qui l’a toujours aidée à se faire connaitre. Le spectacle de Marthe a été mis en scène par Mario Jean. »

« Ça promet. Elle raconte des histoires farfelues remplies d’anecdotes aussi cocasses les unes que les autres. Ce sera certes un bon show à voir. Fait à noter : depuis que son spectacle a été mis en vente, c’est toujours à guichets fermés qu’elle grimpe sur la scène. Des supplémentaires s’ajoutent partout. »

Unique pièce de théâtre

Les amateurs de théâtre auront l’occasion d’assister le lundi 18 mars 2024 à la pièce Le Placard.

« La Ville a mis le paquet pour offrir à la population une pièce de théâtre de haut niveau. L’organisation Les Productions de Jean-Bernard Hébert va se déplacer ici à l’auditorium. Ils vont arriver avec une brochette d’excellents acteurs. »

La pièce raconte l’histoire de François Pignon, comptable discret dans une usine de caoutchouc. Il est sur le point d’être congédié. Sur les conseils de son voisin d’immeuble, il décide de propager la rumeur qu’il est homosexuel. Devinez le reste !

Troisième spectacle d’humour

Richardson Zéphir en est à sa deuxième année de tournée. Il sera présent à Chibougamau le vendredi 26 avril prochain.

« La plupart des gens l’ont connu dans l’émission LOL : qui rira le dernier! C’est un humoriste à découvrir. Il s’amuse à jouer entre le malaise et la dérision. »

Les 2Frères

Enfin, pour terminer la saison en force, le Service des loisirs de Chibougamau a mis le paquet avec 2Frères qui présenteront leur spectacle Déplogué le samedi 25 mai 2024. « Ce sera un spectacle acoustique très intime, différent de ce qu’on a connu d’eux, au travers du temps », conclut l’agent culturel.