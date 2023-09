Chibougamau et le CRSSS de la Baie-James s’unissent pour une nouvelle campagne de sensibilisation

En lien avec la rentrée scolaire, la Ville de Chibougamau a annoncé, le lundi 11 septembre dernier en collaboration avec le CRSSS de la Baie-James, la mise en place d’une campagne de sensibilisation « Au passage, priorité piéton! ». Elle vise à promouvoir la sécurité et le bienêtre de tous les citoyens du secteur.

L’initiative vise à mettre en lumière l’importance de la sécurité routière et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les conducteurs et les piétons. Une problématique que l’on vit non seulement dans les grandes agglomérations, mais également dans les municipalités de plus petite densité partout au Québec.

Conducteurs et piétons

On désire ainsi, par cette campagne, rappeler à tous les usagers de la route, qu’ils soient conducteurs peu importe le véhicule utilisé ou piétons, l’importance de respecter les règles de sécurité pour assurer la sécurité de tous. En mettant l’accent sur la priorité accordée aux piétons aux passages cloutés, on souhaite ainsi créer une culture de respect et de prudence sur les routes.

« La sécurité routière est l’affaire de tous. En accordant la priorité aux piétons, nous contribuons à réduire les risques d’accident et à créer un environnement plus sûr pour chacun d’entre nous », souligne Karine Guay, agente aux activités, loisirs et évènements à la Ville de Chibougamau. « Nous sommes ravis de collaborer avec le CRSSS de la Baie-James dans cette initiative importante qui vise à sensibiliser les citoyens de Chibougamau et, par voie de conséquence, promouvoir une cohabitation sécuritaire et respectueuse », explique à son tour Elizabeth Fedak, conseillère aux communications et relations publiques à la Ville de Chibougamau. « Ce fut un plaisir et un vrai travail d’équipe de collaborer avec Gabriel Folco, conseiller en promotion de la santé à la CRSSS de la Baie-James », ajoute-t-elle.

Messages de prudence

La campagne « Au passage, priorité piéton! » comprendra une série de messages de sensibilisation et des initiatives communautaires pour rappeler à tous l’importance de la sécurité routière avec une emphase particulière dans les secteurs où l’on retrouve des corridors scolaires.

Au cours des dernières semaines, Québec a invité les municipalités à réduire la vitesse afin de sécuriser ceux qui traversent les routes ou circulent à pied dans les zones où l’on retrouve des institutions scolaires.

Des affiches seront distribuées dans la ville et des publications sur les réseaux sociaux permettront de partager des messages clés, des conseils et des rappels à tous les résidents de Chibougamau.

Les initiateurs de « Au passage, priorité piéton! » invitent tous les résidents de Chibougamau à participer activement à cette campagne de sensibilisation en partageant les affiches, en utilisant le hashtag #PrioritéPiéton sur les réseaux sociaux et en encourageant leurs proches à adopter des comportements responsables sur la route.

« En travaillant ensemble, nous pouvons faire de Chibougamau une ville exemplaire en matière de sécurité routière et de respect mutuel. »

Pages FB

« Pour plus d’informations sur la campagne « Au passage, priorité piéton! », suivez la page Santé En Nord Chibougamau-Chapais ou encore celle de la Ville de Chibougamau, sur les réseaux sociaux et restez à l’affut des prochaines annonces », conclut la conseillère en communication.

Sur ces pages Facebook, on y retrouve divers messages de sensibilisation comme : « En tant que conducteurs, il est essentiel de rappeler que les piétons ont, eux aussi, le droit de se déplacer en toute sécurité sur nos routes. » Ou encore : « La sécurité routière est l’affaire de tous, et cela commence par des gestes simples, mais cruciaux. En donnant la priorité aux piétons, nous contribuons à réduire les risques d’accident et à créer un environnement plus sûr et convivial pour chacun d’entre nous. »

« Au passage, priorité piéton! » Un pas pour les piétons, un grand pas pour la sécurité routière. »