Le projet Cheechoo de Ressources Sirios confirme sa minéralisation aurifère

Ressources Sirios a dévoilé à la mi-janvier les résultats des deux derniers forages de la phase 1 de son programme de forage (automne-hiver 2024-25) ciblant les extensions en profondeur de la minéralisation en or du projet Cheechoo. Ceux-ci confirment les attentes de la minière, affirme le président et chef de la direction de Ressources Sirios.

« Les résultats dévoilés à la mi-janvier montrent clairement que nos forages ont vraiment été parfaitement positionnés en atteignant les cibles prévues. Les quatre forages ont tous donné de bons résultats confirmant l’extension de la minéralisation en or au-delà de la fosse conceptuelle utilisée dans notre estimation des ressources de Cheechoo de 2022 », explique en entrevue Dominique Doucet, président et chef de la direction de Ressources Sirios.

La propriété Cheechoo est située à moins de 15 kilomètres de la mine d’or Éléonore de Newmont sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Ressources Sirios affirme que la propriété, détenue à 100 % par elle, contient un gite aurifère inexploité avec un excellent potentiel d’expansion et de développement.

Ajoutons que Ressources Sirios va entreprendre cette année, pour la première fois avec leur partenaire Sumitomo, un programme de forage au diamant sur la propriété aurifère Aquilon dans le secteur de la centrale hydro-électrique LA-1.

« Nous ferons une première visite d’évaluation de terrain sur notre nouveau projet d’or au lac Fagnant situé au sud-est de Whapmagoostui », mentionne M. Doucet.

Validation de minéralisation

Dominique Doucet affirme que « les cibles atteintes nous permettent de valider la présence et la continuité de zones ou couloirs aurifère. Elles nous permettent de renforcer notre modèle géologique qui est le fondement de toute estimation de ressources.»

Les résultats de forage du projet Cheechoo révèle jusqu’à 40,7 g/t Au sur 1,0 mètre dans les deux derniers trous de 2024. « Tout comme dans les deux premiers forages du programme, la minéralisation aurifère a été interceptée dans les trous #319 et #320 aux endroits anticipés par l’équipe géologique de Sirios. »

Il mentionne, qu’à la suite de ces résultats, le forage a repris dans la semaine du 20 janvier incluant, en plus de nouveaux trous, l’approfondissement des forages #317 et #319 de 100 m et 50 m respectivement.

Est-ce que les résultats du projet Cheechoo répondent aux attentes de la minière ? « Et comment donc ! Jusqu’à maintenant, notre taux de succès est plus qu’excellent », confirme Dominique Doucet.

Prochains forages

La société minière précise que l’extension réussie du forage #317 n’était que le début des forages de 2025 (phase 2 du programme 2024-25). « Le programme poursuit son cours, hier et aujourd’hui (en date du 20 janvier), notre équipe était à travailler au forage du troisième trou (#323) dans des conditions de températures froides extrêmes.

Les objectifs stratégiques de ce programme de forage sont de recueillir des données pour soutenir une prochaine mise-à-jour de l’estimation des ressources minérales (ERM) et tester des cibles prioritaires identifiées lors de l’examen complet des données effectué par Sirios au cours de l’été 2024.

La prochaine étape importante sera de produire une nouvelle estimation des ressources de Cheechoo qui devrait inclure, en plus des ressources envisagées dans une fosse à ciel ouvert, des ressources souterraines.

Valeur supplémentaire

« Nous sommes convaincus que les forages des dernières semaines de même que ceux que nous sommes sur le point de réaliser créeront de la valeur supplémentaire au projet Cheechoo en ajoutant un potentiel minier souterrain, jamais évalué jusqu’à maintenant, à celui de ciel ouvert. »

Il n’y avait pas de doute selon le président et chef de la direction que « le style de minéralisation à Cheechoo de grand tonnage à teneur en or de l’ordre de 1 g/t impose un type d’exploitation à ciel ouvert. C’est donc la vision évidente et initiale que nous avons adoptée dans nos premières évaluations du dépôt et qui demeure toujours valable. »

Potentiel souterrain

Pourquoi Ressources Sirios se tourne-t-elle vers une mine souterraine ? « Nous avons décidé de jeter un nouveau regard sur les nombreux intervalles à haute teneur obtenus dans le passé. Nous avons donc commencé en retravaillant, avec succès au début de 2024, la zone Éclipse à haute teneur qui est située en dehors de la fosse conceptuelle. »

Dominique Doucet ajoute : « Nous avons donc revu les intervalles à hautes teneurs situées en dehors de la fosse conceptuelle avec l’idée d’une approche souterraine. »

Mise à jour à venir

M. Doucet reste prudent sur le potentiel global du projet Cheechoo. Les prochains mois permettront à la société minière d’en savoir plus sur le développement futur du projet minier.

« Pour le moment, je me limite à mentionner qu’à Cheechoo, nous sommes en présence d’une potentielle future mine combinant les exploitations de type ciel ouvert et souterraine d’un minimum de 2 millions d’onces d’or telles que dévoilées par notre estimation de ressources de 2022. Nous pourrons quantifier plus justement le potentiel pour Cheechoo lors de la parution de notre mise à jour des ressources prévue dans les prochains mois », conclut Dominique Doucet.