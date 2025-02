Cygnus dévoilera sous peu les résultats de son récent programme d’exploration de cuivre

Cygnus, la nouvelle société d’exploration et de développement des minéraux critiques née de la fusion entre Cygnus et Doré Copper, dévoilera en début d’année ses premiers résultats pour le site de Chibougamau. Il s’agit de son programme le plus avancé pour le cuivre.

Cygnus planifie actuellement un programme de forage dans le but d’augmenter les ressources et de tester d’autres cibles d’exploration qui sont près de l’usine de traitement à Chibougamau. Les détails de la campagne de forage seront annoncés prochainement selon la minière.

La fusion entre égaux, qui a donné naissance à la société à double inscription Cygnus, a deux actifs principaux au Québec centrés sur les minéraux critiques : le projet de cuivre et or Chibougamau et les projets de lithium à la Baie-James.

Un riche passé en cuivre

En entrevue, le président et directeur général de Cygnus basé au Canada, Ernest Mast, souligne l’important potentiel du site de Chibougamau à haute teneur en cuivre. « Il y a peu de projets à haute teneur en cuivre en Amérique du Nord. Il ne faut pas oublier que le camp de Chibougamau a produit plus de 1,6 milliard de livres de cuivre et 3,2 millions d’onces d’or, ainsi que d’importantes quantités d’argent et de zinc, au cours de la période de 1953 à 2008. »

Selon lui, le projet possède encore beaucoup de potentiel. Cygnus va d’ailleurs commencer bientôt un programme de forage qui va tester plusieurs cibles.

« Bien que la région ait une longue histoire de production, des techniques d’exploration modernes minimales ont été utilisées pour cibler de nouvelles découvertes dans le camp. Il y a un bon nombre de zones minéralisées en cuivre et or qui n’ont pas été testées adéquatement. Nous allons aussi appliquer des techniques de levé géophysique modernes pour nous aider à définir d’autres cibles », ajoute M. Mast.

Programme de forage

Pour ce projet de cuivre, Cygnus planifie un programme de forage avec le but d’augmenter les ressources et de tester d’autres cibles d’exploration qui sont près de l’usine de traitement. « Les détails de la campagne de forage seront annoncés prochainement. Entretemps, la société continue d’avancer les permis et les études métallurgiques et environnementales. Un programme de définition suivra surement plus tard en 2025. »

Nombreux avantages

Les avantages sont plus qu’intéressants, notamment pour les investisseurs de la société minière d’exploration et de développement fusionnée par le biais d’un plan d’arrangement statutaire canadien, et faisant en sorte que Cygnus acquiert 100 % des actions ordinaires émises et en circulation de Doré.

Parmi les motifs stratégiques, la minière note un portefeuille diversifié et des synergies géographiques. « L’ajout des projets de lithium de qualité de Cygnus à la Baie-James, au Québec (…) élargit le portefeuille d’actifs de la société combinée et offre la possibilité de tirer parti d’une synergie géographique potentielle entre les propriétés de lithium et les installations de traitement de Doré Copper près de Chibougamau », précise M. Mast.

Parmi les autres avantages, on note l’équipe de direction combinée, la présence sur les marchés des capitaux et une plus grande solidité financière avec une double cotation à l’ASX et la TSXV, des bénéfices pour les actionnaires de Doré Copper, une liquidité accrue avec l’augmentation de la taille de la société combinée, la diversification des actifs et la voie d’exploration accélérée pour améliorer le modèle d’exploitation en étoile.

L’entité fusionnée possède ainsi plus de 14 millions de dollars australiens en liquidités et comme dirigeants David Southam en tant que président exécutif et Ernest Mast comme président et directeur général basé au Canada.

Une opportunité pour les minéraux stratégiques

La société minière affirme que cette fusion permet de réunir le projet de cuivre-or à haute teneur de Doré au Québec et les projets de lithium de Cygnus à la Baie-James. « Ensemble, ces actifs font de l’entité fusionnée un contributeur clé à la chaine d’approvisionnement mondiale en minéraux critiques. »

Le projet Chibougamau possède des ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 millions de tonnes à 3,0 % d’équivalent cuivre et des ressources minérales présumées de 7,2 millions de tonnes à 3,8 % d’équivalent cuivre. « Une fois la fusion finalisée, Cygnus entamera une nouvelle phase de croissance en se concentrant sur l’intégration des opérations, le succès des travaux d’exploration et la progression vers les étapes de développement », souligne la société minière.

Pour les projets de lithium, « ils sont tous en stage d’exploration, la société n’a pas publié de détails sur les travaux pour 2025. Le focus est sur le projet de cuivre », conclut Ernest Mast.