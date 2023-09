Un bon ratio pour Corporation métaux précieux du Québec

Grâce à une étude dont les résultats ont été dévoilés le 22 aout dernier, la Corporation métaux précieux du Québec (QPM) a identifié des cibles de lithium de haute priorité totalisant 125 km2 sur ses projets de la Baie-James.

« Des cibles, vulgarise pour les néophytes le chef de la direction de QPM, Normand Champigny, ce sont des secteurs qui ont un bon potentiel, parce que la géologie est bonne, parce qu’il y a des prélèvements de fonds de lac ou de sol, de l’échantillonnage… Les données géophysiques sont faites à partir d’instruments pour mesurer certaines propriétés. On combine tout ça pour déterminer où aller faire des forages et des travaux à petite échelle. »

Selon le communiqué de QPM, les cibles ont été générées à l’aide de 52 289 échantillons de roche et 8 278 échantillons de sédiments. La compilation de données provient de plus de 150 rapports techniques utilisant l’intelligence artificielle pour interroger les signatures géochimiques et géologiques pertinentes des formations contenant du lithium.

Très encourageant

Les cibles de haute priorité représentent 20 % des 676 km² constitués par les projets Sakami, Elmer East et Cheechoo-Éléonore (le plus prometteur, avec 64 de ses 66 km² ciblés).

« C’est très encourageant, considère M. Champigny. Ça ne veut pas dire qu’on va trouver du lithium partout. Dans ces secteurs, on va concentrer nos recherches pour réduire ça au meilleur du meilleur. »

En septembre et jusqu’à la fin d’octobre, QPM enverra deux équipes de deux personnes pour recueillir environ 500 échantillons.

Le projet Sakami est au sud de Radisson, à l’est de la route Billy-Diamond; Elmer East se situe plus à l’ouest de l’autoroute, près de la rivière Eastmain, non loin du projet James Bay d’Alkem et de la mine Éléonore.

« C’est un secteur qui a, à la fois, un potentiel aurifère et un potentiel de lithium, souligne le chef de la direction de QPM. Les deux se chevauchent; en général, la minéralisation aurifère suit un contact entre deux formations géologiques et souvent, le lithium apparait, pas exactement au même endroit mais pas loin, à cause des processus géologiques. […] Nous ferons aussi des forages pour l’or dans ce secteur avec une autre équipe. »

La meilleure partie

Cheechoo-Éléonore, quant à lui, se trouve au sud-est de Sakami. Le projet est détenu par QPM depuis sa création et constitue la meilleure partie du projet, selon M. Champigny. « On y trouve du spodumène, dit-il. Il avait été observé dans le passé, mais on n’y avait pas prêté attention. On a une roche de style granit intrusive qu’il faut aller échantillonner parce que ça pourrait être très prometteur. »

Corporation métaux précieux du Québec est une compagnie québécoise dont la Caisse de dépôt et de placement est le second actionnaire principal.