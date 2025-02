Succès accru de la chasse à l’orignal au Nord-du-Québec

La saison 2024 de chasse à l’orignal a été très bonne dans la région du Nord-du-Québec. La zone 16 a notamment connu une forte augmentation du succès de cette chasse selon le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MEFCLP).

Le ministère a dévoilé à la fin de janvier les récoltes (nombre de bêtes) effectuées pour chaque zone de chaque région. Les zones comprises dans la région du Nord-du-Québec sont les zones 16, 17 et 22.

« On se sert des résultats de chasse des mâles adultes comme indicateur pour estimer les populations dont celle des orignaux. Le dernier inventaire (par repérage aérien) fait par le ministère date de 2010. Il y avait un nouvel inventaire prévu cette année, mais il a été annulé en raison des compressions budgétaires du gouvernement dans le contexte d’incertitude économique », souligne en entrevue Vincent Brodeur, biologiste à la direction de la gestion de la faune du nord du Québec pour le MEFCLP.

Il est important de préciser que l’ensemble des comparaisons des données sont faites par rapport à la moyenne des deux dernières années avec des modalités similaires, soit en 2020 et 2022

Augmentation de 46 %

Pour la zone 16, ce sont 3 154 chasseurs qui ont permis une récolte totale de 382 orignaux, dont 337 mâles adultes et 45 veaux. Le ministère précise que cette récolte totale a augmenté de 46 %, soit 263.

La récolte des mâles adultes a, quant à elle, augmenté de 49 %, soit 226.

« Il y a eu une diminution au cours des dernières années. La saison 2024 a été, d’un autre côté, un record supérieur aux années restrictives », explique le biologiste.

Assiste-t-on à une augmentation de la population d’orignaux dans la zone 16 ? « Ce sont les prochaines saisons de chasse qui vont nous le dire avec le succès de ces saisons de chasse. Mais il est plutôt difficile de croire à une diminution aux cours des dernières années et à une soudaine augmentation de la population. »

Le ministère précise que le faible ratio de 17 mâles par 100 femelles répertorié en 2010 pourrait être en voie de rétablissement et que la répartition de la récolte ne semble pas être influencée par les grands feux de 2023.

Quant au nombre de permis de chasse vendus pour cette zone, il est demeuré stable.

Soulignons que les modalités de gestion pour 2024 dans la zone 16 étaient celle permise du mâle et de veau et que la récolte de femelle était permise pendant la période à l’arc.

Les données du ministère précise que le succès de chasse total est de 12 %. Il est supérieur de 4 %, soit de 8 %. Le succès de la chasse au mâle adulte est de 11 %. Celui-ci est supérieur de 4 %, soit 7 %.

Une certaine stabilité

En ce qui concerne la zone 22, les modalités de gestion en 2024 étaient la récolte permise du mâle et du veau. Il y a eu une augmentation du succès de chasse avec la récolte totale d’orignaux (incluant les réserves) de 87 orignaux, dont 85 mâles adultes et 2 veaux.

Cette récolte totale est demeurée stable (incluant les réserves) avec une récolte de 86 orignaux. La récolte de mâles adultes est également demeurée stable avec 83 orignaux.

Le nombre de permis de chasse vendus a été de 531. Celui-ci a diminué de 21 % alors que, en 2020 et 2022, il était de 671.

Le succès total de chasse dans la zone 22 a été de 16 %, soit une supériorité de 4 %. Il était de 12 % en 2020 et 2022. Le succès de chasse au mâle adulte a été de 16 % également supérieur de 4% versus 12 % dans les années similaires.

« La zone 22 est immense avec la baie d’Hudson, Matagami et Radisson. Il est à noter qu’il y a de l’industrie forestière dans cette zone. D’ailleurs, il y a eu un inventaire dans la partie sud-ouest dans cette zone en 2023. Le rapport sera disponible bientôt sur le site Internet du ministère », commente Vincent Brodeur.

Le ministère précise que « la diminution considérable du nombre de chasseurs observée suivant les grands feux de 2023 s’est maintenue en 2024. Les brulis ont affecté plusieurs secteurs fréquentés par des chasseurs d’orignaux, notamment près des grands réservoirs du complexe La Grande. »

Les informations du ministère précise que la récolte sportive est essentiellement réalisée dans les quelques secteurs accessibles par le réseau routier et qu’environ 70 % de la récolte sportive dans la zone 22 en 2024 était dans le secteur couvert par l’inventaire aérien réalisé en 2023.

Zone 17

Les modalités de gestion 2024 de la zone 17 ont été le maintien des mesures de conservation avec la chasse sportive fermée depuis 2022.

« Il s’agit d’une zone établie en vertu de la Convention de la Baie-James avec des mesures de conservation de la récolte par la communauté crie », précise le biologiste.

Au Québec

Le bilan provincial fait état d’une récolte totale d’orignaux de 20 431, dont 15 700 mâles adultes, 2 578 femelles adultes et 2 153 veaux. Elle a augmenté de 11 % par rapport à l’année restrictive de 2022, avec 18 405 orignaux et a augmenté de 6 % par rapport à la moyenne des deux dernières années restrictives (2020 et 2022) avec 19 218 bêtes.

Le nombre de permis de chasse vendus a été de 167 618, soit une diminution de 2 % avec un total de 170 427 permis. Le succès de chasse total est de 12,2 %, supérieur de 1,4 % par rapport à 2022 (10,8 %) et supérieur de 0,9 % par rapport à la moyenne des deux dernières années restrictives de 2020 et 2022 avec 11,3 %.

Ours noir :

• Le bilan 2024 de la récolte d’ours noirs au Québec est positif et supérieur à la moyenne des années passées. La récolte de 2024 arrive en deuxième position après l’année record de 2018. De plus, le nombre de permis de chasse vendus a atteint son plus haut niveau en près de 30 ans.

• 6 142 ours noirs ont été récoltés en 2024 : 86 % par la chasse (5 298) et 14 % par le piégeage (844). Cette récolte est plus élevée de 12 % que la moyenne quinquennale de 2019-2023 et la hausse est observée autant à la chasse qu’au piégeage.

• La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes, tant à la chasse qu’au piégeage, avec 90 % de la récolte totale contre 10 % pour la saison automnale.

• Le nombre total de chasseurs s’établit à 20 023 en 2024 : 18 632 résidents et 1 391 non-résidents. Il s’agit d’une hausse de 8 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023 et d’un niveau inégalé en près de 30 ans.

• Le succès de chasse à l’ours noir global est de 26 %, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne des années passées.

• Le ministère continue de suivre attentivement la récolte d’ours noirs au Québec ainsi que l’état des populations. Le suivi télémétrique des ours, dans le cadre du projet Dynamique des populations d’ours noirs dans un contexte d’aménagement forestier et de changements climatiques, a pris fin en 2023. Toutefois, certains ours demeurent marqués d’une étiquette rouge à l’oreille. Les chasseurs et piégeurs doivent continuer de signaler le prélèvement de ces individus pour permettre de bien estimer les taux de mortalité. Le ministère, en collaboration avec les universités, poursuit l’analyse des précieuses données recueillies dans le cadre de ce projet en vue de bonifier les connaissances sur l’espèce et sa gestion.