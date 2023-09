Qc Copper & Gold – La minière réévalue le potentiel minier

En début de semaine dernière, la Ville de Chapais a publié le résumé de la première rencontre officielle de la Table Ville-Mine qui réunissait des représentants de la municipalité et du projet Qc Cooper & Gold. On y apprend, entre autres, que la minière procède présentement à une réévaluation du potentiel minier du projet. Les résultats devraient être connus en septembre.

« Ce fut la première rencontre officielle de la Table Ville-Mine. Elle a eu lieu le 24 mai dernier. Les feux de forêt ont malheureusement retardé la publication du résumé de cette rencontre que l’on vient de rendre publique », explique Stéphanie Houde, directrice du développement économique à Chapais.

« Je suis souvent en contact avec les promoteurs pour discuter de l’avancement du projet. À ce stade-ci, ils ont décidé de refaire une estimation des ressources dans le but de revoir le potentiel réel du minerai à cet endroit. Rappelons que le projet permettrait la réouverture de l’ancienne mine d’Opémiska, ici à Chapais », relate-t-elle.

Analyses du potentiel minier

Des analyses sont actuellement en cours pour valider ce potentiel. Les résultats permettront d’évaluer si les autorités poursuivront avec des études de préfaisabilité.

« Lorsqu’on s’est rencontrés en mai dernier, les représentants de Qc Cooper & Gold estimaient que les résultats seraient connus au cours du mois de septembre, donc dans quelques semaines. La dernière fois que j’ai parlé à Denis McNichols, le directeur de projet, il m’a expliqué qu’il s’agit d’une étape longue pour en arriver à obtenir les résultats. Il m’a également confirmé que, jusqu’à maintenant, ça s’annonce positif. »

Les nombreuses étapes pour que cette mine soit en opération et l’ajout d’études supplémentaires auront probablement un impact sur l’échéancier, pour en arriver à l’exploitation de la ressource.

« Après la réévaluation des ressources, il faudra procéder à l’étude de préfaisabilité économique du projet. Par la suite suivront toutes les consultations publiques reliées au projet. Selon moi, il faudra patienter au moins cinq années avant que la mine soit en exploitation. »

Faits saillants de la Table Ville-Mine

La Table Ville-Mine a été créée dans le but de faciliter la communication et le partage d’informations entre Qc Copper & Gold et les représentants de la Ville de Chapais, en lien avec les travaux d’exploration et de mise en valeur du projet minier Opémiska.

Lors de la première rencontre, en mai dernier, on a convenu que la Table publierait un document public relatant les faitssaillants à chaque rencontre trimestrielle.

De plus, on y apprend qu’une présentation publique aura lieu à l’automne. Ce sera l’occasion pour la minière de partager une carte montrant l’empiètement potentiel du gisement sur la municipalité.

Qc Copper & Gold s’engage à évaluer le moment opportun pour procéder à l’embauche d’un agent de relations communautaires. La Corporation de développement économique de Chapais et Qc Copper & Gold collaboreront pour maximiser les retombées économiques locales.

Finalement, la Ville et la minière travailleront conjointement à la réalisation des actions du plan stratégique de la municipalité.

OBJECTIFS DE LA TABLE