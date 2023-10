Dissolution prochaine de Développement Chibougamau

Dernièrement, le conseil d’administration de Développement Chibougamau a tenu son assemblée générale et, à la suite d’une analyse sérieuse, le CA a suggéré à la Ville de Chibougamau la dissolution de l’organisation et l’intégration de ses employés à l’équipe des employés municipaux.

« C’est une réflexion qui a été entamée par le conseil d’administration de Développement Chibougamau », nous confiait Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. Suite aux analyses, la recommandation a été déposée à la dernière assemblée de l’organisation. La conclusion est de dissoudre l’organisation et d’intégrer les employés à ceux de la Ville pour qu’ils puissent continuer leurs activités de développement.

L’intégration pourrait se faire rapidement. « Nous aimerions que le tout soit effectif au mois de janvier prochain », nous confirme la mairesse. Le conseil de ville devrait donner le mandat au directeur général de la Ville, Alain Landry, d’amorcer le processus lors de la séance du conseil d’octobre. Bon an, mal an, la Ville de Chibougamau investit dans Développement Chibougamau environ 450 000 $.

Motivation

« Sans vouloir dévoiler la conclusion de l’étude qui a été faite par le CA de Développement Chibougamau, ces conclusions seront connues plus tard, mais c’est un ensemble de facteurs qui ont motivé l’acceptation de la proposition de l’organisation chargée du développement économique de la Ville », poursuit Mme Cyr. Rapidement, on peut penser à des allégements dans la structure. En intégrant la municipalité, il y a une plus grande facilité à travailler justement avec les instances municipales, sans oublier les économies financières.

« Une intégration de l’organisation qui se spécialise dans le développement économique aux employés de la Ville va mener à une meilleure symbiose entre les départements, sans oublier qu’il va y avoir aussi au final une économie de deniers publics. »

La mairesse a voulu faire cette annonce plus tôt que tard dans le dossier. « Je ne veux pas trop m’avancer et nous pourrons en dévoiler un peu plus sur les conclusions de la réflexion du CA de Développement Chibougamau. Mais je voulais l’annoncer maintenant pour qu’ils comprennent que nous sommes d’accord avec le principe. » Dans les prochaines semaines, l’administration municipale va devoir se pencher sur les questions administratives. « On va devoir intégrer les employés de Développement Chibougamau à la municipalité. Aura-t-on à négocier avec le syndicat ? Il y a vraiment plusieurs étapes à franchir pour intégrer les nouveaux employés au sein de la municipalité. »