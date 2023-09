Chibougamau et le Centre d’amitié Eenou de Chibougamau souligneront cet évènement

Encore cette année, la Ville de Chibougamau sera partenaire du Centre d’amitié Eenou de Chibougamau pour la Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation qui se tiendra du 25 au 30 septembre 2023.

« Nous travaillons avec le Centre d’amitié pour offrir aux gens une programmation variée », mentionne la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr.

Un partenariat qu’apprécie le Centre pour cette Semaine devenue, au fil des ans, très significative.

« La Ville est un partenaire de longue date avec notre organisation et la communauté autochtone vivant à Chibougamau », commente, à son tour, Jo-Ann Toulouse, directrice générale du Centre d’amitié Eenou de Chibougamau.

Rappelons que, chaque année, on souligne la Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation.

Cette semaine devient l’occasion de rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leurs familles et leurs communautés.

On mentionne sur le site Web du Gouvernement du Canada que l’on vise, par cette Semaine, à commémorer de façon publique « l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables. Un élément essentiel du processus de réconciliation. »

Levée du drapeau

La programmation prévoit une semaine composée d’ateliers, de films, d’activités, d’une promenade et d’un repas.

Pour lancer les activités, on procédera, le lundi 25 septembre à 11 h 30 à l’hôtel de ville de Chibougamau, à la levée protocolaire du drapeau « Chaque enfant compte ». Le lendemain, mardi 26 septembre, à 15 h 30 au Centre d’amitié, les jeunes pourront assister à une heure de conte avec Caroline Longchap, vice-présidente et ainée du Centre d’amitié.

Film saisissant

Par la suite, le mercredi 27 septembre à 19 h, en collaboration avec le Centre d’études collégiales à Chibougamau,on pourra visionner le film Bones of Crows.

« Les gens pourront le voir en anglais et en français. Il raconte l’expérience d’une jeune femme qui cherche à se construire une vie après avoir vécu des sévices dans un pensionnat pour Autochtones. »

« Le film met en relief la réalité autochtone et des démarches de guérison et de conciliation », ajoute la DG.

Ce récit épique de la vie de la matriarche crie Aline Spears s’étend sur plusieurs générations.

« Bones of Crows de Marie Clements est un puissant réquisitoire contre les abus infligés aux peuples autochtones ainsi qu’une histoire émouvante de résilience et de résistance », peut-on lire dans le synopsis du film.

Finalement, le samedi 30 septembre, l’organisation invite la population à une marche pour honorer les survivants et également pour ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. L’activité va se terminer par un festin.

« Durant cette Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation, nous allons partager des gilets et des bracelets pour encourager les gens à démontrer leur solidarité envers les survivants et les personnes disparues. »

Une édition sans restriction

Le fait de présenter cette année une programmation sans aucune restriction sanitaire permettra, selon Jo-Ann Toulouse, à la population de participer en plus grand nombre aux activités proposées.

« L’année dernière, dû à la pandémie, nous avons été plus discrets avec une programmation à plus petite échelle. Au retour des vacances estivales, il y a toujours une inquiétude face aux infections. Nous avions été présents, surtout dans les écoles. »

« Cette année, nous avons également des collaborations avec les institutions scolaires. À l’école secondaire La Porte-du-Nord, on organisera des activités inspirées de ce que nous avons fait ensemble dans le passé. Je sais également que l’école MacLean Mémorial de Chibougamau va faire des choses. On y compte un grand nombre d’enfants autochtones. Ils sont très sensibilisés à notre réalité face à l’instruction des jeunes au fil des générations », conclut la directrice générale.

Pour plus d’information sur les activités de la Semaine de la vérité et de la réconciliation, il faut consulter la page Facebook de Truth & Reconciliation Week.